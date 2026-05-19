РФ начала ядерные учения с оружием, размещенным в Беларуси 1 19.05.2026, 11:14

Маневры посвящены «подготовке и применению ядерных сил».

«Вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь», будут отработаны в рамках трехдневных учений, начавшихся 19 мая в Вооруженных силах РФ, следует из сообщения российского военного ведомства.

Маневры, как заявлено, посвящены «подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии».

Среди прочего отмечено, что в ходе «практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации».

Ранее сайт Сharter97.org писал, что Министерство обороны Беларуси сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения 18 мая. Было заявлено, что учения проводятся в «интересах повышения готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов».

Отметим, известный американский историк и публицист Юрий Фельштинский считает, что Путин может нанести ядерный удар по странам Балтии или Польше с территории Беларуси. Подобного мнения придерживается и лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич.

