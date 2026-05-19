DW: Настоящий хозяин России

Китай усиливает влияние в РФ.

Россия все глубже попадает в экономическую зависимость от Китая на фоне войны в Украине и западных санкций. Об этом говорится в аналитическом материале Deutsche Welle (перевод — сайт Charter97.org).

После начала полномасштабной войны против Украины Китай фактически стал финансовой и технологической опорой российской экономики. С 2022 года экспорт российских товаров в КНР почти удвоился. В 2024 году Россия поставила в Китай продукции примерно на $129 млрд, главным образом нефть, газ и уголь, причем по сниженным ценам.

По оценкам аналитиков, с начала войны Китай закупил российских ископаемых ресурсов более чем на €319 млрд. Эти доходы помогают Кремлю поддерживать экономику и финансировать военные расходы несмотря на санкции.

Взамен Китай активно заполняет нишу, оставленную западными компаниями. В Россию поставляются автомобили, электроника, промышленное оборудование и технологии двойного назначения, которые могут использоваться и в военной сфере.

В 2025 году около 90% запрещенных западных технологий Россия получает именно через Китай. Речь идет о микроэлектронике, станках и компонентах для производства ракет и беспилотников.

Одновременно Москва и Пекин ускоряют отказ от доллара. По словам российского министра финансов Антона Силуанова, более 99% торговли между странами уже ведется в рублях и юанях. Однако это создает для России новые риски — от дефицита юаня до растущего влияния Китая на финансовую систему РФ.

Эксперты считают, что зависимость Москвы будет только усиливаться. Кремль пытается договориться о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», который должен увеличить поставки газа в Китай. Но Пекин затягивает переговоры, используя свое преимущество в вопросах цены и условий.

Аналитики отмечают, что Китай остается главным бенефициаром этого партнерства: Россия все больше превращается в поставщика сырья и зависимого младшего партнера Пекина.

