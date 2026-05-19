19 мая 2026, вторник, 11:37
Сбежавший в Беларусь литовец-лукашист попал в реанимацию

  19.05.2026, 10:51
Антанас Кандротас-Целлофанас

У него случился инфаркт.

Литовец Антанас Кандротас-Целлофанас, которого белорусские пропагандисты «эвакуировали» из Литвы и который успел дать белорусскому телевидению «интервью без цензуры и оглядки», попал в Беларуси в реанимацию. Такую информацию сообщил его адвокат на апелляционном суде в Вильнюсе, сообщает LRT.

Вильнюсский окружной суд был вынужден отложить рассмотрение апелляционных жалоб пророссийского литовского деятеля Антанаса Кандротаса (известного под кличкой Целлофанас). Заседание перенесено на 7 июля из-за болезни его адвоката Эрикаса Ругенюса, а также из-за экстренных обстоятельств с самим подозреваемым.

Как стало известно из зачитанного в суде ходатайства, Кандротас сейчас находится в Беларуси, где у него якобы случился инфаркт, и на данный момент он проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

Антанас Кандротас-Целлофанас — литовский сторонник Лукашенко и Путина, участник пророссийских акций в Вильнюсе.

