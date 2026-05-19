Сбежавший в Беларусь литовец-лукашист попал в реанимацию 8 19.05.2026, 10:51

2,434

Антанас Кандротас-Целлофанас

У него случился инфаркт.

Литовец Антанас Кандротас-Целлофанас, которого белорусские пропагандисты «эвакуировали» из Литвы и который успел дать белорусскому телевидению «интервью без цензуры и оглядки», попал в Беларуси в реанимацию. Такую информацию сообщил его адвокат на апелляционном суде в Вильнюсе, сообщает LRT.

Вильнюсский окружной суд был вынужден отложить рассмотрение апелляционных жалоб пророссийского литовского деятеля Антанаса Кандротаса (известного под кличкой Целлофанас). Заседание перенесено на 7 июля из-за болезни его адвоката Эрикаса Ругенюса, а также из-за экстренных обстоятельств с самим подозреваемым.

Как стало известно из зачитанного в суде ходатайства, Кандротас сейчас находится в Беларуси, где у него якобы случился инфаркт, и на данный момент он проходит лечение в отделении интенсивной терапии.

Антанас Кандротас-Целлофанас — литовский сторонник Лукашенко и Путина, участник пророссийских акций в Вильнюсе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com