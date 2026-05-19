Путин еще не приехал к китайскому хозяину, а его уже поставили на место 3 Роман Цимбалюк

19.05.2026, 11:43

Китай показал реальную иерархию отношений.

Путин прибудет к Си в Пекин вечером 19 мая, встречать его будет... министр иностранных дел КНР Ван И.

При этом Дональда Трампа встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн – человек уровнем заметно выше главы МИД в китайской иерархии.

Для Пекина такие детали – не случайность, а язык дипломатических сигналов. И этот сигнал читается довольно прозрачно: даже на фоне публичной «дружбы без границ» реальную иерархию в отношениях Китай показывает очень аккуратно, но вполне демонстративно.

Роман Цимбалюк, Telegram

