Путин еще не приехал к китайскому хозяину, а его уже поставили на место

Путин еще не приехал к китайскому хозяину, а его уже поставили на место3
- Роман Цимбалюк
- 19.05.2026, 11:43
Китай показал реальную иерархию отношений.
Путин прибудет к Си в Пекин вечером 19 мая, встречать его будет... министр иностранных дел КНР Ван И.
При этом Дональда Трампа встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн – человек уровнем заметно выше главы МИД в китайской иерархии.
Для Пекина такие детали – не случайность, а язык дипломатических сигналов. И этот сигнал читается довольно прозрачно: даже на фоне публичной «дружбы без границ» реальную иерархию в отношениях Китай показывает очень аккуратно, но вполне демонстративно.
Роман Цимбалюк, Telegram