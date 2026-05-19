В Солигорском районе девушка после ссоры с парнем угнала грузовик 4 19.05.2026, 12:07

Далеко уехать не получилось.

В Солигорском районе 26-летняя девушка после ссоры с парнем решила уехать домой. Сделать это она попыталась на угнанном грузовике, но поездка оказалась короче, чем планировалось. К слову, девушка была пьяна.

На территории одной из организаций она заметила припаркованный грузовик. Водитель оставил ключи в замке зажигания, и девушка решила воспользоваться этим. Она села в кабину, завела машину и врезалась в шлагбаум. Вот и вся поездка.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 214 (покушение на угон) УК. Кроме того, девушке грозит штраф в 200 базовых величин за нетрезвое вождение, а также расходы на ремонт шлагбаума, — сообщает милиция Минской области.

