Эксперт объяснил, почему «остыл» рынок недвижимости в Минске 2 19.05.2026, 9:50

Количество сделок снизилось.

В апреле 2026 года в Минске количество сделок с квартирами снизилось на 3% по сравнению с мартом. Так, по данным Realt, на вторичном рынке было совершено 1220 сделок, и это говорит о том, что оживить рынок не смогли ни дешевеющий доллар, ни сниженные ставки по жилищным кредитам. Почему так случилось?

Главной причиной «остывания» рынка жилой недвижимости в апреле заместитель директора по аналитике портала Realt Андрей Чернышев называет непрекращающийся рост цен (плюс 9% с начала года), который поддерживается снижением курса доллара, количества квартир в продаже и кредитных ставок.

Выбор квартир в Минске сужается: если в апреле 2025 года на продажу было выставлено 8 тыс. вариантов, то в этом году выбирать нужно было уже из 5,8 тыс. квартир. При этом выбор новостроек сужается, а вот старый жилфонд — увеличивается. Например, доля «панелек», построенных в СССР, в структуре предложения за год выросла на 8%.

На этом фоне цены продолжили рост: средняя стоимость «квадрата» по сравнению с мартом увеличилась на 2,8% и достигла $2121. Средняя стоимость проданной квартиры превысила $105 тыс.

Главный вопрос: что дальше? По мнению эксперта, количество ежемесячно продаваемых квартир все еще недостаточно низкое, чтобы мотивировать продавцов идти на уступки в цене. Поэтому предпосылок для стабилизации цен пока не просматривается. Правда, продавцам нужно быть готовыми к торгу и тому, что сделки будут замедляться.

