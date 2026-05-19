Дроны ВСУ появились над Ленинградской областью РФ

Дроны ВСУ появились над Ленинградской областью РФ2
- 19.05.2026, 10:05
- 1,186
Закрыт аэропорт Пулковоо.
В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщает Росавиация.
Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов, пояснила пресс-служба ведомства.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на территории региона объявлен режим опасности БПЛА.
Украинские Telegram-каналы пока не сообщали об атаке на Ленинградскую область РФ.