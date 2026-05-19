WSJ: Лето станет решающим 19.05.2026, 7:46

Cможет ли Киев превратить локальные успехи в стратегический перелом.

В последние месяцы ход войны для России складывается все менее успешно: украинские силы сумели существенно затруднить действия значительно превосходящей их по численности российской армии и получили заметное тактическое и технологическое преимущество. Как пишет The Wall Street Journal, уже этим летом станет ясно, сможет ли Киев превратить эти локальные успехи в стратегический перелом.

При этом эксперты предостерегают от поспешных выводов о наступлении решающего момента. По оценке аналитиков, положение России ухудшается, но пока не настолько, чтобы заставить Владимира Путина пересмотреть свои цели.

Военный аналитик Франц-Штефан Гади отмечает, что Украина сегодня выглядит сильнее, чем многие ожидали, однако война развивается циклично, а каждая сторона постоянно адаптируется. По его словам, главный вопрос заключается в том, сможет ли Россия найти эффективный ответ на украинские технологические и тактические улучшения. По его мнению, на нынешнем этапе можно уверенно прогнозировать развитие ситуации лишь на несколько недель вперед.

Темпы российского продвижения в 2026 году стали самыми низкими за последние два года, несмотря на тяжелые потери, которые, по оценкам аналитиков, достигают 35 тысяч убитых и раненых ежемесячно.

Украинские подразделения заметно улучшили способность противодействовать российской тактике скрытого проникновения, активно используя разведывательные дроны и мобильные группы зачистки. Некоторые бригады также осваивают новые контрнаступательные методы, сочетающие действия пехоты и беспилотников.

Хотя хроническая нехватка личного состава не позволяет Украине проводить масштабные прорывы, ситуация на фронте изменилась: если в 2025 году Киев в основном оборонялся, то сейчас отдельные участки 600-мильной линии фронта стали зоной борьбы с переменным успехом.

Одним из ключевых факторов изменений стали успехи Украины в применении беспилотников средней дальности — от 20 до 200 миль от линии соприкосновения. Аппараты вроде Hornet и FP-2 наносят удары по российским логистическим объектам, командным пунктам, системам ПВО и складам в глубоком тылу, осложняя снабжение войск на передовой.

Кроме того, Украина усилила защиту от российских беспилотников, создав многоуровневую систему радиолокационного контроля, радиоэлектронной борьбы и мобильных групп перехвата. По словам аналитиков, России становится все сложнее эффективно действовать на этих дистанциях.

Российская армия также сталкивается с кадровыми проблемами. По словам Гади, с конца 2025 года число убитых и тяжелораненых фактически сравнялось с количеством новобранцев, что остановило рост численности ударных подразделений.

