В ОП Украины рассказали, вступит ли Лукашенко в войну 19.05.2026, 7:48

1,202

Угроза для Киева сохраняется.

Украина продолжает учитывать возможные риски со стороны Беларуси, однако не спешит делать однозначные выводы о степени ее вовлеченности в войну. Об этом в интервью «24 Каналу» заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса.

По его словам, угроза для Черниговской и Киевской областей будет сохраняться до тех пор, пока в Беларуси действует политический режим, ориентированный на Кремль.

Палиса подчеркнул, что Украина рассматривает Беларусь как потенциальный источник опасности, напомнив о событиях начала 2022 года, когда российские войска начали наступление с белорусской территории, несмотря на публичные заверения Минска об отсутствии подобных намерений.

Отдельно он прокомментировал российские воздушные атаки, отметив, что во время массированных ударов беспилотники РФ нередко двигались вдоль белорусской границы, не пересекая ее.

При этом чиновник призвал не делать поспешных выводов относительно того, используется ли территория Беларуси напрямую для запуска вооружений.

По его словам, нельзя исключать, что с белорусской территории может использоваться техническая инфраструктура для управления российскими дронами, однако окончательные выводы по этому вопросу требуют подтвержденных данных.

В Офисе президента Украины подчеркивают, что Беларусь остается важным фактором безопасности на северном направлении, однако любые оценки ее возможного участия в войне должны основываться на проверенной информации и взвешенном анализе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com