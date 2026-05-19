19 мая 2026, вторник, 11:37
Россияне из Иркутской области просят, чтобы Си Цзиньпин построил им школу

9
  19.05.2026, 10:37
  • 2,598
Видеофакт.

Жители Иркутской области записали видеообращение в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которому предложили попросить председателя КНР Си Цзиньпина построить школу в регионе. По словам местных, существующие образовательные учреждения переполнены, тогда как на возведение новых денег в бюджете нет.

Авторы обращения рассказали, что порядка 2 тысячам детей из микрорайона Березовый приходится ездить на занятия в поселки Маркова и Луговое. При этом еще в 2022 году в Марковской школе количество учащихся вдвое превышало проектную наполняемость.

«Активное развитие культурных связей с Китаем — единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых [станций] метро в Москве и новых школ в Таджикистане», — приводит слова россиян Telegram-канал «Осторожно, новости».

