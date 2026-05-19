В Беларуси сняли большую часть ограничений на посещение лесов
- 19.05.2026, 10:34
Запреты сохраняются только в 26 районах.
За сутки количество районов, в которых ограничено посещение лесов, уменьшилось почти втрое — с 74 до 26, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.
Ограничения, при которых в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов, действуют в Мстиславском районе Могилевской области (1 из 21), Лепельском и Чашникском районах Витебской области (2 из 21).
В Гродненской области аналогичный режим установлен в Гродненском, Дятловском, Зельвенском, Ивьевском, Кореличском, Мостовском, Новогрудском, Слонимском и Щучинском районах (9 из 17); Брестской — в Барановичском, Жабинковском, Ивановском, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Пинском и Столинском (8 из 16); Минской — в Березинском, Воложинском, Дзержинском, Минском, Пуховичском и Червенском (6 из 22).
Гомельская область (21 район), которая накануне целиком была в зоне действия ограничений, теперь полностью от них свободна.
Без каких-либо ограничений можно посещать леса в 92 районах Беларуси.