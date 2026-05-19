Украина уже ведет войну будущего 19.05.2026, 12:00

Теперь — это битва технологий.

Война в Украине стремительно меняет представления о современном поле боя. Как пишет автор статьи после поездки в страну, дроны уже начинают вытеснять привычные виды вооружений, а сама война все чаще ведется не в окопах, а через экраны операторов беспилотников, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, практически каждый день меняются тактика, технологии и сама роль армии. Беспилотники стали ключевым элементом фронта, они уничтожают технику, ведут разведку и контролируют огромные участки линии соприкосновения. Из-за постоянного присутствия БПЛА эвакуация раненых через так называемую «серую зону» может занимать не часы, а недели.

На данный момент технологическое преимущество в дроновой войне во многом играет на стороне Киева. Оборона оказывается эффективнее наступления: украинские силы, уступая России численно, способны сдерживать атаки и наносить противнику серьезные потери.

Война изменила не только армию, но и само украинское государство. Ослабло влияние олигархов, усилились государственные институты и вооруженные силы, а сама Украина постепенно превращается в одного из наиболее опытных игроков в сфере военных технологий.

При этом ситуация остается крайне сложной. Украина по-прежнему зависит от западной помощи, прежде всего от европейского финансирования и американских систем ПВО, необходимых для защиты энергетической инфраструктуры от российских ударов.

На этом фоне аналитики все чаще сомневаются в прежних прогнозах о неизбежной победе России. По мнению автора, российская военная мощь постепенно истощается, тогда как Украина продолжает усиливать внутреннюю сплоченность и накапливать боевой и технологический опыт.

