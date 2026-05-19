Z-блогер: ВСУ будут запускать по России тысячу БПЛА в день

Z-блогер: ВСУ будут запускать по России тысячу БПЛА в день4
- 19.05.2026, 11:43
Полетит и баллистика.
Российский Z-военкор Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Украина стремительно наращивает потенциал беспилотных систем, и уже в ближайшие месяцы глубокие тылы России могут столкнуться с регулярными массированными атаками. Об этом сообщает «Диалог».
По его словам, Украина якобы достигла заметного преимущества в сфере применения дронов, тогда как Россия, по его оценке, не успевает адаптироваться к этим изменениям.
Клинцевич отметил, что к середине лета и осени Киев может выйти на уровень до тысячи запусков беспилотников в сутки — «возможно, не каждый день, но через день». Он поставил под сомнение способность российской стороны обеспечить сопоставимый выпуск зенитных ракет, указав на их высокую стоимость и сложность производства. В качестве альтернативы он предложил развитие «новых технологий», включая лазерные системы, а также заявил о необходимости внешней технологической поддержки.
Также он призвал учитывать, что в будущем атаки могут включать не только дроны, но и баллистические средства поражения.
По его оценке, ситуация на фронте для России также остаётся сложной. Клинцевич заявил, что к 2027 году характер войны может радикально измениться: на поле боя, по его словам, могут появиться наземные и антропоморфные роботы, включая робособак и другие автономные системы.
Он добавил, что линия фронта может расширяться, а отдельные города, включая Донецк, могут фактически превратиться в зону постоянного боевого соприкосновения с активным применением беспилотников, в том числе с элементами искусственного интеллекта.