Президент и премьер Литвы, а также депутаты Сейма спускались в укрытие из-за дрона со стороны Беларуси
- 20.05.2026, 11:44
Для Вильнюса объявляли красный уровень предупреждения.
Высшие должностные лица Литвы получили указание спуститься в укрытие гражданской защиты из-за воздушной тревоги для Вильнюса – в связи с риском присутствия ударных беспилотников в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщает LRT.
Советник президента Гитанаса Науседы Фредерикас Янсонас подтвердил, что президента и сотрудников его офиса направили в укрытие.
Аналогичное распоряжение прозвучало в Сейме Литвы. Из громкоговорителей объявили, что из-за воздушной угрозы всех присутствующих в здании просят спуститься в укрытие.
Представитель премьера сообщил, что Инга Ругинене также ушла в укрытие.
Вскоре перед этим Минобороны Литвы объявило об угрозе с воздуха над частью территории страны – из-за фиксации дрона возле воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси. Сообщили о начале операции НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским регионом.
Для столицы Литвы Вильнюса объявили красный уровень предупреждения и посоветовали гражданам до отбоя спуститься в укрытие.
Из официальных объявлений непонятно, пересек ли указанный аппарат границу страны и где находится.
В полиции отметили, что речь идет об инциденте, подобном тем, что на днях наблюдались в Латвии и Эстонии, и предупреждение граждан в такой ситуации является стандартной процедурой безопасности.
Вскоре перед публикацией этой новости, примерно в 10:50, объявили об отбое воздушной тревоги.