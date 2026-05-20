СБУ: Россия использует ракеты с обедненным ураном 1 20.05.2026, 11:51

На обломках обнаружили повышенный радиационный фон.

На обломках российской ракеты, которую оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона «Герань-2» во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля, обнаружили повышенный радиационный фон.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что известно?

Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», которые были найдены вблизи поселка Камка.

«Установлено, что российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские БПЛА.

Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека», - подчеркнули в Службе безопасности.

Боевую часть ракеты привели в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.

Установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.

В настоящее время СБУ начала досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Обращение к гражданам Украины

«Учитывая токсичность и радиоактивность обедненного урана, призываем граждан быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет или других боеприпасов. Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды.

В случае обнаружения таких предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не перемещайте их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или Национальной полиции – 102», – добавили в СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com