СБУ: Россия использует ракеты с обедненным ураном

СБУ: Россия использует ракеты с обедненным ураном1
- 20.05.2026, 11:51
На обломках обнаружили повышенный радиационный фон.
На обломках российской ракеты, которую оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона «Герань-2» во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля, обнаружили повышенный радиационный фон.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Что известно?
Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», которые были найдены вблизи поселка Камка.
«Установлено, что российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские БПЛА.
Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека», - подчеркнули в Службе безопасности.
Боевую часть ракеты привели в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.
Установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238.
В настоящее время СБУ начала досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Обращение к гражданам Украины
«Учитывая токсичность и радиоактивность обедненного урана, призываем граждан быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет или других боеприпасов. Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды.
В случае обнаружения таких предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не перемещайте их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или Национальной полиции – 102», – добавили в СБУ.