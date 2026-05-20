Белорусская таксистка протестировала сервис WB Taxi 20.05.2026, 11:59

Приложение, по ее мнению, пока «сырое».

Таксистка Олеся из Минска поделилась в TikTok своим первым опытом работы с сервисом WB Taxi, который несколько недель назад запустил маркетплейс Wildberries. По её словам, приложение для водителей пока остаётся «сырым»: в нём много технических недоработок, а пользоваться сервисом не слишком удобно.

Олеся рассказала, что основной проблемой стала навигация. По её словам, у приложения нет собственного встроенного навигатора, поэтому маршрут приходится открывать через сторонние сервисы, например Яндекс Навигатор. Из-за этого водителю приходится одновременно работать сразу в двух приложениях, что создаёт неудобства.

При этом она отметила высокую стоимость ожидания пассажира: всего за три минуты ожидания приложение начислило 1 рубль 80 копеек, что, по её мнению, значительно выше привычных тарифов у конкурентов.

Первый заказ оказался за наличный расчёт, после чего баланс водителя в приложении ушёл в минус. Олеся предположила, что система таким образом стимулирует выполнять безналичные заказы, чтобы сервис мог автоматически списывать комиссию.

По её словам, после этого ей некоторое время не поступали новые заявки, однако позже она всё же продолжила работу. Всего за день таксистка выполнила девять заказов. В приложении было указано, что для заработка до 350 рублей необходимо завершить 13 поездок, однако Олеся уточнила, что из этой суммы ещё вычитаются комиссия таксопарка и процент самого сервиса.

Также она столкнулась с ошибками в работе навигации. Например, если клиент отмечает точку на карте без указания точного адреса, приложение может привести водителя не туда. В одном из случаев пассажирке и водителю пришлось искать друг друга вручную.

Подводя итог, Олеся отметила, что сервис пока выглядит недоработанным, хотя сам эксперимент ей показался интересным. По её мнению, у WB Taxi есть потенциал, но приложению ещё требуется серьёзная доработка.

