Украинцы высмеяли заявления Лукашенко

Украинцы высмеяли заявления Лукашенко4
- 22.05.2026, 13:35
Фотофакт.
Лукашенко заявил, что Минск якобы не планирует втягиваться в войну против Украины. В то же время он пригрозил совместным с Россией ответом в случае нападения на территорию Беларуси.
В заявлении, которое распространили госСМИ 21 мая, диктатор призывает Владимира Зеленского к переговорам в «любой точке».
Украинцы ответили на это фотожабами, в которых высмеяли заявления диктатора, напомнив о его поведении в 2022 году, когда Беларусь приняла участие в нападении на их страну.
«Главное — не забыть потом сказать, что на нас напали», — шутят авторы коллажа про «оправдания» Лукашенко.