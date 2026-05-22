Bloomberg: Путин определился, когда закончит войну в Украине 6 22.05.2026, 14:08

Глава Кремля столкнулся с давлением близкого окружения.

В окружении диктатора Владимира Путина растет напряжение и недовольство из-за войны против Украины. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Москве, часть российской элиты считает, что война зашла в тупик.

При этом четкого сценария его завершения у Кремля нет. По словам одного из собеседников агентства, глава Кремля хотел бы закончить войну до конца 2026 года, но только на определенных условиях, которые сможет представить как победу. Это полный контроль над Донбассом и соглашение о безопасности с Европой, которое фактически закрепило бы захваченные РФ украинские территории.

Примечательно, что в Кремле эту версию официально не подтверждают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил Bloomberg, что президент не ставил этих целей и сроков.

