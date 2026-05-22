Лось выбежал на трассу под Минском

Лось выбежал на трассу под Минском3
- 22.05.2026, 14:07
Столкновения чудом удалось избежать.
На трассе М1 возле поворота на Национальный аэропорт заметили лося. Он переходил дорогу в темноте и едва не попал под колеса автомобиля. Водитель выложил видео в Threads, заметил сайт Charter97.org.
«Чудом никто не пострадал на трассе М1, после съезда на Национальный аэропорт Минск. Будьте внимательны!» — написал он.
Комментаторы посоветовали автору включать дальний свет на трассе за городом при отсутствии встречного движения и ехать по правой полосе.
