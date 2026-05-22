США готовят жесткий сценарий против кубинского режима 22.05.2026, 13:04

В Вашингтоне считают, что шансы на переговоры «крайне малы».

Администрация президента США Дональда Трампа резко усилила давление на Кубу, а заявления Белого дома все чаще напоминают риторику времен холодной войны. Президент США намекнул на возможность более жестких действий против Гаваны, заявив, что прежние американские лидеры лишь обсуждали вмешательство, тогда как «сделать это», по его словам, может именно он, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне растущей напряженности Вашингтон направил в Карибский регион авианосец USS Nimitz и сопровождающие военные корабли. Хотя Трамп отрицает связь учений с Кубой, в Гаване эти шаги воспринимают как демонстрацию силы.

Госсекретарь США Марко Рубио, известный своей жесткой позицией по отношению к кубинским властям, заявил, что США по-прежнему готовы к дипломатии, однако шансы на переговорное урегулирование «крайне малы». По его словам, Куба представляет угрозу национальной безопасности США из-за тесных связей с Россией и Китаем.

Дополнительный удар по отношениям нанесло решение американского Минюста предъявить обвинения 94-летнему Раулю Кастро. Бывшего лидера Кубы обвиняют в причастности к уничтожению двух гражданских самолетов США в 1996 году. Кубинские власти назвали обвинения политической провокацией и попыткой оправдать дальнейшую агрессию против острова.

Эксперты отмечают, что действия Вашингтона все больше напоминают сценарий давления, ранее применявшийся против Венесуэлы. На самой Кубе ситуация тяжелая. Страну парализуют многочасовые отключения электричества, дефицит продовольствия и рекордная инфляция.

