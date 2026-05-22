В Беларуси стремительно дорожает доллар
- 22.05.2026, 13:03
Американская валюта резко сменила тренд.
После затяжного падения доллар в Беларуси снова набирает потерянные копейки. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $77 405, пишет «Онлайнер».
Доллар вырос на 1,88 копейки и стоит 2,7503 рубля.
По евро торгов пока не было.
Сотня российских рублей подешевела на 0,98 копейки и стоит 3,8558 рубля.
Десяток юаней подорожал на 2,21 копейки и стоит 4,0493 рубля.
В четверг доллар подорожал на 0,11 копейки и стоил 2,7315 рубля, евро подорожал на 0,79 копейки и стоил 3,1667 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,60 копейки и стоила 3,8656 рубля, а десяток юаней подешевел на 0,19 копейки и стоил 4,0272 рубля.