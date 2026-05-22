закрыть
22 мая 2026, пятница, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси стремительно дорожает доллар

  • 22.05.2026, 13:03
  • 1,150
В Беларуси стремительно дорожает доллар

Американская валюта резко сменила тренд.

После затяжного падения доллар в Беларуси снова набирает потерянные копейки. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки в $77 405, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 1,88 копейки и стоит 2,7503 рубля.

По евро торгов пока не было.

Сотня российских рублей подешевела на 0,98 копейки и стоит 3,8558 рубля.

Десяток юаней подорожал на 2,21 копейки и стоит 4,0493 рубля.

В четверг доллар подорожал на 0,11 копейки и стоил 2,7315 рубля, евро подорожал на 0,79 копейки и стоил 3,1667 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,60 копейки и стоила 3,8656 рубля, а десяток юаней подешевел на 0,19 копейки и стоил 4,0272 рубля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин