Нацбанк рассказал, что будет с 200-рублевыми купюрами старого образца

Нацбанк рассказал, что будет с 200-рублевыми купюрами старого образца1
- 22.05.2026, 12:50
Новые войдут в обращение с 1 июня.
Национальный банк сказал, что будет с 200-рублевыми купюрами старого образца 2009 года в Беларуси.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2026 года Нацбанк выпускает в обращение в стране новую банкноту 200 рублей 2026 года выпуска. Позднее финансовое учреждение показало, как будет выглядеть новая банкнота.
Вместе с тем белорусам сказали, что будет со старыми купюрами в 200 белорусских рублей образца 2009 года. В Нацбанке заявили: они по-прежнему остаются законным платежным средством в республике.