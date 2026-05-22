22 мая 2026, пятница, 12:01
Нацбанк представил новую банкноту в 200 рублей

  • 22.05.2026, 11:35
Она будет выпущена в обращение с 1 июня.

Национальный банк Республики Беларусь представил новую банкноту номиналом 200 рублей образца 2026 года. В обращение она поступит с 1 июня.

Как сообщили в Нацбанке, дизайн новой купюры в целом сохранил концепцию действующей двухсотрублёвой банкноты, однако получил ряд визуальных изменений и обновлённый комплекс защитных элементов.

На новой банкноте размещена подпись нынешнего председателя правления Нацбанка Романа Головченко. Также впервые указано название изображённого архитектурного объекта — «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П. В. Масленікава».

Среди обновлённых элементов защиты — дополнительный водяной знак в виде очень светлого изображения номинала «200», более широкая защитная нить толщиной 4 миллиметра с заметными визуальными эффектами, усиление кромки бумаги по технологии Iron Frame вдоль длинной стороны купюры, а также двустороннее лакирование, повышающее её износостойкость.

Ранее Нацбанк уже выпускал обновлённые банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Они поступали в обращение в период с 2019 по 2022 год.

