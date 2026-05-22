Скрытая проблема Кремля 1 Олеся Горяйнова

22.05.2026, 11:57

Зря Лавров лгал китайцам.

На фоне визита российского диктатора Владимира Путина в Китай глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью одному из китайских изданий взялся объяснять, почему «могучие» российские войска не достигают заявленных темпов продвижения в Украине. Но все эти заявления – и о мнимой стабильности фронта, и о неисчерпаемых человеческих ресурсах – ничто. Ведь внутри российской военной машины стремительно накапливаются системные сбои.

Финансовая модель стимулирования контрактников исчерпала свой потенциал. А колоссальные потери уже настолько заметны, что перевешивают пропагандистские нарративы.

На основе анализа текущих тенденций набора контрактников, финансовых показателей и боевых возможностей РФ можно выделить пять ключевых тезисов, описывающих реальное состояние оккупационных войск.

Первая: эффективные дальнобойные удары Сил обороны Украины вглубь территории России, в частности последние масштабные атаки на промышленные объекты Московской области и нефтеперерабатывающий сектор, не повышают мотивацию россиян вступать в армию.

Во-первых, потенциал для эффекта «сплочения вокруг флага» в российском обществе исчерпался еще в первый год полномасштабного вторжения.

Во-вторых, поскольку Кремль строит идеологию на тезисе, что против России воюет весь коллективный Запад, в частности НАТО, рядовые россияне воспринимают эти глубокие удары не как повод для патриотического подъема, а как прямое свидетельство незащищенности и провала собственной ПВО. А это вызывает лишь страх и стресс.

Второе: российскому командованию становится все сложнее привлечь такое количество собственных граждан, которое полностью покрывало бы колоссальные потери (уровень ежедневных потерь ранеными и убитыми регулярно превышает 1000 человек). Когда невозможно компенсировать ликвидированный личный состав за счет внутренних ресурсов, РФ лихорадочно пытается привлечь иностранцев. Соответствующие кампании по вербовке разворачиваются сейчас, в частности, в бедных странах Глобального Юга. В планах Кремля – привлечь около 20 тысяч иностранных наемников. Однако даже такой масштабный шаг является лишь временной латкой, которая не способна системно закрыть дыры на фронте.

Третье: происходит замедление темпов мобилизации. По данным командования Сил беспилотных систем, в период с декабря 2025 года по май 2026 года Россия смогла привлечь в армию и подписать около 148 тысяч контрактов. Зато за этот же промежуток времени на поле боя только от ударов дронами враг потерял на 10 тысяч человек больше.

Математический дисбаланс очевиден: динамика набора отстает от темпов утилизации личного состава. Месячный план рекрутинга для РФ составляет 30–34 тысячи человек, и выполнять его становится все труднее, что ведет к неизбежному углублению системного кризиса армии.

Четвертое: бонусы за контракт больше не работают. Главная стратегия Кремля – заманивать людей в ряды армии сверхвысокими денежными выплатами – окончательно вышла на плато.

В регионах суммы за подписание контракта поднимали до астрономических масштабов: например, в Санкт-Петербурге единовременная выплата достигла 4 миллионов рублей (около 44 000 долларов). Для бедного населения России, обремененного кредитами, это были огромные деньги. Однако сейчас даже такие финансовые вливания перестали стимулировать приток новобранцев. Общество осознало, что вероятность вернуться живым и получить эти деньги минимальна, поэтому финансовый инструмент рекрутинга исчерпал свой потенциал.

И последнее: кадровый голод на заводах и фабриках. Рекордно низкий уровень безработицы в истории России, которым любит хвастаться кремлевская пропаганда, на самом деле лишь ухудшает ситуацию с мобилизацией и бьет по военной машине.

Массовое вымывание трудоспособного населения на фронт привело к острой нехватке рабочих на заводах, в том числе на предприятиях военно-промышленного комплекса. Оборонные предприятия РФ банально не имеют, кого ставить за станки.

То есть, пытаясь покрыть потребности фронта и одновременно сохранить производство, Кремль оказался в ловушке: дальнейшее изъятие людей из экономики остановит военные заводы, а прекращение мобилизации – оголит линию обороны.

Учитывая все это, Украина и ее западные партнеры должны трезво оценивать уязвимости врага. Российская армия не является бесконечной и неуязвимой монолитной силой. Системный кризис рекрутинга, дефицит кадров в экономике и неспособность технически подготовить новые подразделения в условиях доминирования беспилотных систем создают для Сил обороны Украины окно возможностей. Преимущество Украины заключается не в количестве, а в технологическом опережении и разумном рекрутинге, способном окончательно сломить хребет российской военной машине.

Олеся Горяйнова, УНИАН

