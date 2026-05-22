Пекинский крупье 2 Аарон Леа, Борух Таскин

22.05.2026, 12:27

1,174

Российская рулетка крутится в сторону глубокой вассализации.

Президент США Дональд Трамп улетел из Пекина в пятницу, 15 мая. Через 96 часов в аэропорту Шоуду приземлился Путин. Это был его 25-й визит в Китай за время правления и 5-й – за время полномасштабной войны в Украине. Для китайских гегемонистов (вспомним необыкновенно подходящий к случаю советский термин) это очевидный дипломатический триумф.

Эта статья – авторская деконструкция майской игры в пекинском дипломатическом казино 2026 года. Авторы показывают, как Чжуннаньхай (пекинский топоним, аналогичный Кремлю) ощипал визитеров: показал изоляционизм США, вассализацию России и организовал кавказский фронт за балтийской ширмой российских угроз.

Протокол как приговор

За одну неделю лидеры двух ядерных сверхдержав увидели два разных Китая. Американского президента встречал заместитель председателя КНР Хань Чжэн — статусный, но дежурный протокол для тревожно-мнительного гостя. Трамп остановился в отеле Four Seasons. Правительственная China Daily сместила визит Трампа на третью полосу, а место на первой полосе отдала рассказу о визите президента Таджикистана.

Путина встречал министр иностранных дел Ван И, де-факто второе лицо Китая, и это знак особого стратегического взаимодейстия. Путина поселили в закрытой правительственной резиденции Дяоюйтай, доступной только для долгосрочных партнеров. Прилет Путина смотрели в прямом эфире миллионы китайцев.

Перед отлетом американская делегация выбросила официальные китайские подарки прямо на взлетно-посадочной полосе. Этот жест в Пекине прочитали однозначно: Белый дом не понимает культурно-политического кода страны, с которой пытается заключить сделку.

Путин прилетел с пакетом из 40 двусторонних документов (половина из которых подписывалась лично лидерами, половина — на полях саммита) и скрепил подписью монументальное 47-страничное Совместное заявление.

Обнуление козырей

Администрация Трампа везла в Пекин то, что считала сильными картами, но каждая из них была методично девальвирована.

Госсекретарь США Марко Рубио находится под действующими китайскими санкциями. Пекин применил процедуру разового дипломатического исключения — ad hoc waiver, — вынудив главу американской дипломатии пройти через унизительную процедуру запроса права въезда. Санкций с него так и не сняли, продемонстрировав правовое превосходство без единого публичного заявления.

Министр войны США Пит Хегсет прибыл через двое суток после того, как заблокировал переброску четырех тысяч солдат в Польшу и анонсировал сокращение американского контингента в Германии. Для Пекина – недвусмысленный сигнал: Вашингтон готов к изоляционистскому отступлению из Европы ради затыкания ближневосточных дыр.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (в Китае его стоило бы звать Хуан Жэньсюнь) присоединился к делегации в Анкоридже как символ американского ИИ-превосходства, которое Трамп планировал использовать как главный козырь: поменять частичный доступ к чипам на уступки Пекина по иранской нефти. Си принял Хуан(г)а за ужином, но не изменил ни одного ограничения на экспорт и не снял ни одной позиции по редкоземельным металлам.

Трамп пытался навязать Пекину формат кондоминиума Двойки — размен технологий на геополитические уступки. Си принял этот пас так: забрал статус равного (официальное признание Китая сверхдержавой), но наотрез отказался от глобальных обязательств, которые этот статус накладывает. Китай десятилетиями избегает именно такой ответственности. Трамп положил в карман контракты на соевые бобы и «боинги» и удалился, так и не поняв, что проигрался в чужом казино, которое и не подумывало о банкротстве.

Путин как зависимый партнер

Заключая Путина в объятья, Си даже не скрывал холодного, граничащего с жестокостью прагматизма. Москва обеспечивает 20% китайского нефтяного импорта по ценам, установленным исключительно для Пекина; расчеты переведены на юани и рубли через региональные банки, никакого SWIFT. Но на критически важный для Кремля вопрос — признании газопровода «Сила Сибири-2» пропускной способностью 50 млрд кубометров в год реальным и общим — Пекин снова, как и предыдущие двадцать лет, ответа не дал. Стройте на свои деньги (и «Газпром» уже старается, другого выхода у него нет). Цену не оговариваем.

Иранская война и блокада Ормузского пролива изменили уравнение — и не в пользу Москвы. Китаю теперь необходим сухопутный российский газ как страховка на случай будущего клинча с США вокруг Тайваня. Казалось бы — вот он, удачный момент для Путина! Но Пекин воспользовался иранским кризисом иначе: именно сейчас, когда коридор возможностей Москвы максимально сужен, Китай выкручивает из РФ минимальную цену. Накануне визита цена на российский газ зафиксировала шестилетний минимум — 223 доллара за тысячу кубометров. Теперь Пекин требует 50 долларов, привязываясь к внутренней субсидируемой цене в самой РФ. А к чему играть в суверенные границы, когда партнера де-факто воспринимают как сырьевую провинцию? После саммита Путин был вынужден заявить, что «практически все ключевые вопросы согласованы», но подписи Китая так и нет.

РФ запрашивает технологии двойного назначения: станки с ЧПУ, микроэлектронику, нитроцеллюлозу для ВПК. Пекин строго дозирует поставки — удерживая Москву на плаву, но не позволяя ей усилиться настолько, чтобы она вышла из-под контроля. Зачем торопиться, если партнер заблокирован за столом и никуда не денется, продолжая проигрывать остатки суверенитета в рулетку европейской войны?

Заявление неравных

Коммерческая непреклонность коммунистического Китая вовсе не означает дипломатического тупика — она лишь обнажает истинную цену и характер правового панциря, который Чжуннаньхай наращивает вокруг северного соседа. Смысловым и концептуальным итогом стало Совместное заявление, где ритуальный камуфляж преамбулы и Раздела I служит фасадом для выверенной экспансии Китая.

Разделы II и III детально описывают инфраструктуру выживания Москвы под санкциями и легализуют юаневые шлюзы обхода SWIFT, интеграцию навигационных систем «Глонасс» и BeiDou, а также формирование цифрового контура на базе платформ с открытым исходным кодом (open-source). Там же китайские коммунисты жестко фиксируют под свои нужды атомные проекты (Тяньваньская АЭС и АЭС «Сюйдапу»), сибирские агрозоны и транспортные коридоры, включая стратегический трехсторонний выход к морю через реку Туманная.

Раздел IV выступает важным инструментом стратегического бартера: Пекин предоставляет Кремлю экзистенциальную плату за экономическую покорность в виде идеологического щита. Вписывая в официальную доктрину ядерных держав прямую атаку на американский оборонный проект «Золотой купол» и беспрецедентное требование «абсолютного персонального иммунитета высших должностных лиц» от международных судилищ, Си закрывает главные страхи российской верхушки – перед ордерами Международного уголовного суда.

Раздел V юридически закрепляет контуры регионального переделa: Москва полностью сдает геополитические позиции в АТР, соглашаясь с формулировками против независимости Тайваня, в обмен на дипломатический карт-бланш, признание роли ОДКБ и включение Арктики в зону совместных интересов.

Все это переводит «партнерство без границ» из плоскости декларативного блефа в формат жестко регламентированной зависимости, превращающей суверенную инфраструктуру России в изолированный сухопутный тыл Китая аж до самого Северного полюса.

Пекин дает добро?

Есть одна деталь, которую медиа упоминают вскользь. 4 февраля 2022 года Путин прилетел в Пекин на открытие Олимпийских игр, подписал декларацию о «партнерстве без границ», а через двадцать дней началось полномасштабное вторжение в Украину.

Май 2026 года – опять Пекин. Идут ядерные учения на Балтике: 64 тысячи военных, тотальное глушение GPS, агрессивное радиоэлектронное подавление у границ НАТО. Но аналитики смотрят туда, куда Кремль заставляет их смотреть. Ядерный шантаж на севере — стратегический блеф. Под его прикрытием разворачивается второй театр агрессии.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Москва годами оказывала системное давление на Ереван: через Баку и идею Зангезурского коридора, через прокремлевский блок «Сильная Армения» и финансовые инструменты аффилированных структур, через гвоздики, розы и коньяк. Цель — форсированный и малобюджетный демонтаж прозападного курса Никола Пашиняна.

В феврале 2022 года то, что называлось маневрами, стало большой войной. Похоже, Москва опять получила добро – теперь на зачистку Южного Кавказа и гибридную агрессию в Балтии.

Совбез в Чжуннаньхае

Гонконгская газета South China Morning Post констатирует: с декабря 2025 года по май 2026-го Пекин принял с государственными визитами лидеров всех постоянных членов Совета безопасности ООН. Это не дипломатия баланса сил, но пересборка глобальной архитектуры под китайской крышей. Си дежурно предупредил об «однополярных и гегемонистских противотечениях» — завуалированный, но недвусмысленный удар по Вашингтону. Пока Трамп искал в Пекине рычаг против Тегерана и праздновал создание несозданной Двойки, Си координировал с Путиным параметры поддержки Тегерана и подписывался под многополярный мир.

Пекин получил, что хотел, от обоих, и не пообещал ничего существенного ни тому, ни другому. Он утвердился в роли глобального арбитра, не взяв на себя никакой международной ответственности.

Американская рулетка крутится в сторону изоляционизма. Российская — в сторону глубокой вассализации. Казино «Пекин» – в геополитической прибыли.

Аарон Леа, Борух Таскин, The Moscow Times

