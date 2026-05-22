В Канаде показали гуманоидного робота с четырьмя руками 1 22.05.2026, 12:04

Он будет работать в космосе.

Канадская компания Orbit Robotics представила гуманоидного робота HELIOS для работы в условиях невесомости. Вместо ног он получил четыре руки, которые помогают передвигаться, фиксироваться на поверхностях и выполнять технические задачи на орбите, пишет New Voice.

Компания Orbit Robotics показала тизер нового гуманоидного робота HELIOS, созданного для работы на космических станциях и орбитальных объектах. В видео робот появился в испытательной конструкции с легким черным каркасом и системой тросов и шарниров.

Фото: Orbit Robotics/YouTube

Разработчики объяснили, что HELIOS создавали специально для условий микрогравитации. Поэтому робот не имеет традиционных ног, ведь в космосе важнее хвататься за поверхности и стабилизировать тело, чем ходить. Вместо этого конструкция получила четыре руки, которые могут одновременно выполнять несколько задач.

В компании заявили, что робот будет помогать астронавтам с рутинной работой, в частности техническим обслуживанием, перемещением грузов и роботами на орбите. По данным Orbit Robotics, сейчас астронавты тратят примерно 35% времени на обслуживание оборудования.

Также в компании отметили, что одна разгрузка груза на космической станции может забирать почти 50 часов работы экипажа. Стоимость одного часа труда астронавта оценивается примерно в 140 тысяч долларов.

HELIOS использует кабельную систему вместо тяжелых жестких приводов, которые часто устанавливают в промышленных роботах на Земле. Двигатели размещены возле плечевых соединений, чтобы уменьшить вес движущихся частей и сделать систему более эффективной. Сила передается через тросы и катушки, что помогает роботу двигаться более плавно.

