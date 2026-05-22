«Путин готовится к непопулярным решениям»
- 22.05.2026, 8:27
Буданов объяснил, что на это указывает.
Действия Кремля указывают на подготовку к непопулярным решениям внутри России и усиление контроля над информационной средой и общественным сознанием.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова.
Информационное давление на оккупированных территориях
По словам Буданова, Россия ведет системную работу с населением на временно оккупированных территориях Украины, используя постоянное повторение одних и тех же информационных сообщений.
Он отметил, что подобные методы направлены на постепенное вытеснение украинской идентичности.
В ответ Украина, по его оценке, должна усиливать собственные коммуникации с гражданами на этих территориях.
Усиление контроля внутри России
Отдельно он обратил внимание на внутреннюю политику РФ, включая ограничения доступа к зарубежным мессенджерам и постепенное сужение интернет-пространства.
Буданов считает, что такие меры могут быть связаны с подготовкой к принятию решений, которые могут вызвать негативную реакцию общества, поскольку контроль информации позволяет формировать полностью управляемую повестку.
Пропаганда и изменение риторики
Глава Офиса президента отметил, что реальная ситуация на фронте не совпадает с российской пропагандой.
По его словам, смена риторики Москвы — от обещаний быстрых результатов до новых политических формулировок — показывает корректировку первоначальных целей на фоне затяжной войны.
Информационное измерение конфликта
Буданов подчеркнул, что война имеет выраженное информационное и историческое измерение.
Он отметил важность восстановления правды об украинской истории и укрепления национальной идентичности как элемента противодействия внешнему влиянию.