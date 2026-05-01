Россия учится торговать бензином себе в убыток 22.05.2026, 6:07

Кремль стоит перед выбором без выбора.

Продажа бензина на внутреннем рынке РФ стала убыточной для операторов автозаправочных станций. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в четверг, 21 мая.

По данным разведки, в среднем АЗС теряют около 84 копеек с каждого литра бензина АИ-92 - самой популярной марки топлива в РФ. По бензину АИ-95 фиксируется прибыль на уровне около 47 копеек за литр, что с учетом инфляции и стоимости кредитов оценивается как фактически нулевая маржа.

Среди причин - структурные дисбалансы на рынке топлива. В частности, стимулирование экспорта нефтепродуктов со стороны российской власти на фоне ограничения внутреннего предложения, а также перегрузка логистической системы из-за военных перевозок, что влияет на сроки доставки и стоимость транспортировки.

Отдельно указывается на рост затрат нефтеперерабатывающих заводов из-за санкционных ограничений, в частности дефицит западных присадок и оборудования, что закладывается в оптовую цену топлива.

В то же время единственным сегментом, который пока сохраняет положительную рентабельность, остается дизельное топливо - около 3,68 рубля за литр. При этом в ведомстве отмечают, что этот показатель находится под давлением из-за высокого спроса со стороны военного сектора.

Уже к концу 2026 года аналитики ожидают волну банкротств независимых сетей АЗС и неизбежный двузначный рост цен.

«Концепция «энергетической сверхдержавы» трансформировалась в новую форму: теперь Россия - это место, где нефти столько, что её выгодно продать кому угодно, кроме собственных граждан. С такими темпами «успешного импортозамещения» к концу 2026 года главным тюнингом для российского автопрома станет не новый двигатель, а педальный привод - он по крайней мере не требует АИ-92 «, - отметили в сообщении.

