закрыть
22 мая 2026, пятница, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил об отправке пяти тысяч солдат США в Польшу

6
  • 22.05.2026, 7:37
  • 1,216
Трамп объявил об отправке пяти тысяч солдат США в Польшу

Американский президент связал это с победой на выборах Кароля Навроцкого

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в Польшу пяти тысяч американских военных и связал это с победой на выборах Кароля Навроцкого, которые прошли еще в прошлом году.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих», - сообщил Трамп.

На днях президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что Польша готова принять американские войска, если Трамп решит сократить их присутствие в Германии.

Как известно, Трам принял решение сократить численность войск в Европе, в частности, в Германии. Это связано с несколькими факторами, один из которых - нежелание союзников по НАТО поддержать Штаты в войне с Ираном.

Вторая причина - глава Белого дома считает расходы европейских партнеров на коллективную оборону недостаточными - он настаивал на цифре в 5% ВВП, но далеко не все партнеры придерживаются этого показателя.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран