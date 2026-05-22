Трамп объявил об отправке пяти тысяч солдат США в Польшу

Трамп объявил об отправке пяти тысяч солдат США в Польшу6
- 22.05.2026, 7:37
Американский президент связал это с победой на выборах Кароля Навроцкого
Президент США Дональд Трамп объявил об отправке в Польшу пяти тысяч американских военных и связал это с победой на выборах Кароля Навроцкого, которые прошли еще в прошлом году.
Об этом Трамп написал в Truth Social.
«Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих», - сообщил Трамп.
На днях президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что Польша готова принять американские войска, если Трамп решит сократить их присутствие в Германии.
Как известно, Трам принял решение сократить численность войск в Европе, в частности, в Германии. Это связано с несколькими факторами, один из которых - нежелание союзников по НАТО поддержать Штаты в войне с Ираном.
Вторая причина - глава Белого дома считает расходы европейских партнеров на коллективную оборону недостаточными - он настаивал на цифре в 5% ВВП, но далеко не все партнеры придерживаются этого показателя.