В ГУР назвали цель создания закрытого цифрового пространства в России 22.05.2026, 5:06

Россия начала цифровую изоляцию еще задолго до вторжения в Украину.

В России постепенно усиливают контроль над информационным пространством и доступом к глобальным платформам.

Об этом сообщает ГУР.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время Kyiv StratCom Forum 2026 заявил, что ограничение международных платформ в России является частью давней стратегии Кремля.

«То, что происходит в России, началось не сегодня и даже не в 2022 году. Изоляция общества была основой стабильности путинского режима», - подчеркнул Скибицкий.

В ГУР отмечают, что Россия постепенно переводит население на сервисы, которые находятся под контролем российских спецслужб. После блокировки Facebook и Instagram в 2022 году следующим этапом стали ограничения YouTube, а в 2026 году Кремль усилил контроль над Telegram, WhatsApp и TikTok.

Несмотря на это, международные сервисы до сих пор остаются очень популярными среди россиян:

Telegram - 71%;

WhatsApp - около 60%;

TikTok - около 54%;

YouTube - около 53%.

В военной разведке прогнозируют, что в ближайшие годы эти показатели могут существенно сократиться. Благодаря такому усилению цифровой изоляции приведет не только к вытеснению независимого контента, но и к формированию атмосферы самоцензуры и страха.

«Насколько серьезная государственная цензура и насколько спецслужбы контролируют медиаресурсы - настолько люди просто боятся размещать определенные нарративы и контент», - отметил представитель ГУР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com