В ГУР назвали цель создания закрытого цифрового пространства в России
- 22.05.2026, 5:06
Россия начала цифровую изоляцию еще задолго до вторжения в Украину.
В России постепенно усиливают контроль над информационным пространством и доступом к глобальным платформам.
Об этом сообщает ГУР.
Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время Kyiv StratCom Forum 2026 заявил, что ограничение международных платформ в России является частью давней стратегии Кремля.
«То, что происходит в России, началось не сегодня и даже не в 2022 году. Изоляция общества была основой стабильности путинского режима», - подчеркнул Скибицкий.
В ГУР отмечают, что Россия постепенно переводит население на сервисы, которые находятся под контролем российских спецслужб. После блокировки Facebook и Instagram в 2022 году следующим этапом стали ограничения YouTube, а в 2026 году Кремль усилил контроль над Telegram, WhatsApp и TikTok.
Несмотря на это, международные сервисы до сих пор остаются очень популярными среди россиян:
Telegram - 71%;
WhatsApp - около 60%;
TikTok - около 54%;
YouTube - около 53%.
В военной разведке прогнозируют, что в ближайшие годы эти показатели могут существенно сократиться. Благодаря такому усилению цифровой изоляции приведет не только к вытеснению независимого контента, но и к формированию атмосферы самоцензуры и страха.
«Насколько серьезная государственная цензура и насколько спецслужбы контролируют медиаресурсы - настолько люди просто боятся размещать определенные нарративы и контент», - отметил представитель ГУР.