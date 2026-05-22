Мощные взрывы в Ярославле: дроны атаковали Москву и окрестности

Мощные взрывы в Ярославле: дроны атаковали Москву и окрестности4
- 22.05.2026, 7:59
Перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы.
В ночь на 22 мая Россия вновь подверглась атаке неизвестных дронов. На фоне угрозы беспилотников власти решили перекрыть выезд из Ярославля в сторону Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Для начала отметим, что ночь началась с публикации мэра Москвы Сергея Собянина о том, что силы ПВО якобы два дрона, которые летели на столицу РФ.
Спустя час россияне стали жаловаться, что слышат взрывы в Ярославле. Всего было слышно около 15-20 «мощных хлопков», а перед этим в городе сработали сирены из-за угрозы атаки беспилотников.
Буквально через 20 минут губернатор региона Михаил Евраев отчитался, что область была атакована неизвестными дронами, и что на этом фоне перекрыто трассу, которая ведет из Ярославля в Москву.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», - написал он в Telegram.
Паблик SHOT уточняет, что речь идет об участке трассы М-8 на выезде из Ярославля.