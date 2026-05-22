Загадочная смерть российского миллиардера: перед ДТП он переписал все активы 22.05.2026, 7:53

В пользу банка, связанного с крупной фигурой в путинском режиме.

В РФ 20 мая в ДТП скончался 53-летний миллиардер Михаил Смирнов. Незадолго до гибели он переписал все свои активы банку «Санкт-Петербург», который связывают с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Об этом сообщил влиятельный российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который, как считается, принадлежит спецслужбам РФ.

Согласно официальной версии, Смирнов во время езды на мотоцикле влетел в машину Havai, которая ехала по встречной полосе. Свидетелей этой аварии нет. Сам миллиардер скончался на месте еще до приезда скорой помощи.

Смирнов, среди прочего, был совладельцем «Балтийской топливной компании», которая занимается экспортом нефтепродуктов. Его состояние на 2024 год оценивалось почти в 7,8 млрд рублей.

«За несколько месяцев до смерти он вышел из учредителей всех компаний», — пишет «ВЧК-ОГПУ». Также он покинул все должности, которые занимал. И активы, и должности получили лица, близкие к банку «Санкт-Петербург» и семье Матвиенко.

