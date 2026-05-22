Кремль проигрывает войну сразу в трех измерениях

Кремль проигрывает войну сразу в трех измерениях1
- 22.05.2026, 8:15
Путин столкнулся с большими проблемами.
Полномасштабное вторжение российских войск в Украину превратилось в катастрофическую проблему для Кремля, ведь на пятом году войны Москва проигрывает войну сразу в трех измерениях.
Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с тремя большими проблемами, которые пока невозможно преодолеть, пишет Bild.
Огромные потери солдат
По западным оценкам, Россия сейчас теряет около 35 000 солдат ежемесячно убитыми и ранеными. Российские оппозиционные журналисты оценивают количество погибших российских солдат в 352 000, из которых известны поименно около 217 800.
Хотя Кремлю все еще удается компенсировать потери новыми рекрутами, российская армия с начала года прекратила наращивать численность.
Потери уже завоеванных территорий в Украине
Журналисты отметили, что впервые за долгое время Россия теряет больше территории, чем захватывает. Пока речь идет о незначительных показателях, однако это обесценивает российские новые продвижения. Подсчитано, что в целом с начала года россияне захватить лишь около 220 квадратных километров или 0,04% территории Украины.
Это сопоставимо с украинскими продвижениями на фронте, ведь за последние месяцы Силы обороны деоккупировали 189 квадратных километров.
Возвращение войны в саму Россию
Война, которая задумывалась как короткая заграничная экспедиция, на пятый год все больше распространяется на российскую территорию.
Украинские беспилотники уже системно атакуют нефтеперерабатывающие заводы , военные объекты и инфраструктуру глубоко в российском тылу. Под ударом даже московская агломерация — самое сердце путинской империи, где люди до сих пор жили так, будто никакой войны нет.
Авторы материала подчеркнули, что для этих жителей Москвы взрывы над их многоэтажками стали настоящим шоком.