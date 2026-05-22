Лукашенко и война в Украине: Соболенко критикуют за интервью Vogue 4 22.05.2026, 12:35

2,018

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Первая ракетка мира пытается убедить всех, что вне политики.

Всемирно известный модный журнал Vogue на свою майскую обложку поместил белорусскую спортсменку Арину Соболенко – люксовые бренды сейчас стали продвигать себя через теннис, который привлекает богачей в качестве развлечения. Первая ракетка мира в начале года заимела контракт с Gucci, а теперь продвинула одежду этой марки на фотосессии в издании, пишет «Трибуна».

Сказала теннисистка в интервью Vogue и о «хейте от людей из тура» – он был, мол, по поводу войны в Украине. Как сформулировало от себя Vogue, «некоторые игроки обвиняют Соболенко в открытой поддержке войны, другие что она не использует свою платформу для более решительного осуждения». А спортсменка заявила, что «спорт – это место, где можно объединиться, а не воевать друг с другом, как будто у нас своя война», назвав украинцев и белорусов «одинаковыми» и «тесно связанными долгое время».

Но вот не получается у украинцев объединяться с Соболенко, которая за все время войны даже не смогла сказать, кто атакует, а кто защищается. Даже в нынешнем интервью заявила, что «они должны с помощью переговоров разобраться с этим дерьмом», а кто «они» – не уточнила. Когда в 2023-м украинская журналистка Tribuna.com Дарья Мещерякова задала спортсменке вопрос по теме такой прямоты, которой западные коллеги так с тех пор и не достигли, Соболенко вместо того, чтобы «говорить как чувствует», просто отказалась отвечать. На следующую пресс-конференцию вообще не пришла, потому что, мол, «не ощущала себя в безопасности» под тяжестью неудобных слов.

В целом теннисистка годами отделывается словами, что не поддерживает войну, и сейчас говорит, что ее не хочет. Но поступки с речами не коррелируют. Украинская коллега Александра Олийникова месяц назад отдельно отмечала, что Соболенко поддержала лайком (для лукашенковских «судов» лайк может быть причиной отправить за решетку, так что действие серьезное) обращение российской телеведущей Виктории Бони к главе тамошнего режима Владимиру Путину – она пыталась убедить, что до него «не доходит реальная информация» о проблемах, но войну никак не критиковала и заявила, что лично поддерживает Путина. Более крупный факт: белорусская спортсменка с 2025-го сотрудничает с проектом, за которым стоит российская букмекерская контора, а она не чурается «СВО», как там называют войну в Украине.

Теперь Соболенко сказала, что с уважением относится к тому, что украинские соперницы не пожимают ей руку, но не считает это чем-то личным. Однако кто еще лично говорил, что не видит проблемы надеть ленту цветов украинского флага, а потом так и не надел?

Вспомнили в Vogue и Александра Лукашенко – когда Соболенко говорила о развитии карьеры в юном возрасте, то отдельно поблагодарила за вклад бизнесмена Александра Шакутина, а издание пояснило, что на него наложены санкции ЕС из-за близости к «авторитарному президенту», как именовали диктатора. Когда-то теннисистка ощущала «очень много хейта» в свою сторону и в контексте белорусского режима. А именно осенью 2020-го, когда Лукашенко только сфальсифицировал «выборы» и топил массовые мирные протесты в насилии. Соболенко же в 2019-м говорила, что Лукашенко «в широком смысле был и остается» в ее команде, а после «выборов» говорила, что против насилия и за мир, не поясняя, кто виноват в наличии первого и отсутствии второго. Зато в день очередного массового избиения белорусов публично запереживала о своем макияже – а на вопросы насчет соответствия моменту советовала недовольным «поумнеть», называла «никем» и писала, что, «к сожалению, и таких земля носит».

Вскоре после этого Соболенко вошла в список подписантов за диктатора, а затем пришла к нему праздновать Новый год. Только в 2023-м теннисистка, которая умудрялась параллельно утверждать, что «спорт вне политики», произнесла, что в данный момент не поддерживает Лукашенко.

Соболенко пытается убедить всех, что вне политики. Вот примеры, где сразу видно: Арина всегда очень, очень старалась от нее дистанцироваться

В общем, неприятные для Соболенко послания от зрителей и от коллег выглядят не хейтом, а объяснимой позицией – ответной реакцией на конкретные действия и совершенное отсутствие конкретики в ряде вопросов, от которых якобы всегда искренняя и прямая теннисистка неизменно уходит. Что не мешает ей иметь ощущение, что «в жизни было все, что только можно себе представить» – обманчивое, когда в биографии нет эпизодов выживания ни в изоляторах на Окрестина, ни под ракетными обстрелами, как в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com