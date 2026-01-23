закрыть
1 мая 2026, пятница, 4:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Силовики арестовали дочь журналиста Кирилла Позняка

5
  23.01.2026, 21:14
  • 15,120
Янина Позняк

Двадцатилетняя Янина Позняк задержана одновременно с отцом.

Белорусские правозащитники опубликовали заявление о признании политзаключенной 20‑летней Янины Позняк. Это дочь арестованного в сентябре прошлого года журналиста-политзаключенного Кирилла Позняка, которая, как оказалось, была арестована вместе с ним.

4 сентября 2025 года «экстремистским формированием» объявлен YouTube-канал «Платформа 375», а журналист Кирилл Позняк, который в соответствующем решении КГБ назван «организатором» этого «формирования», — задержан и помещен под стражу по уголовному делу (17 сентября 2025 года Кирилл Позняк признан политическим заключенным).

В тот же день, 4 сентября, задержана и 20‑летняя дочь Кирилла Позняка — Янина Позняк. Она также помещена под стражу, и ей предъявлено обвинение во взаимодействии с «экстремистским формированием».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

