Силовики арестовали дочь журналиста Кирилла Позняка 5 23.01.2026, 21:14

Янина Позняк

Двадцатилетняя Янина Позняк задержана одновременно с отцом.

Белорусские правозащитники опубликовали заявление о признании политзаключенной 20‑летней Янины Позняк. Это дочь арестованного в сентябре прошлого года журналиста-политзаключенного Кирилла Позняка, которая, как оказалось, была арестована вместе с ним.

4 сентября 2025 года «экстремистским формированием» объявлен YouTube-канал «Платформа 375», а журналист Кирилл Позняк, который в соответствующем решении КГБ назван «организатором» этого «формирования», — задержан и помещен под стражу по уголовному делу (17 сентября 2025 года Кирилл Позняк признан политическим заключенным).

В тот же день, 4 сентября, задержана и 20‑летняя дочь Кирилла Позняка — Янина Позняк. Она также помещена под стражу, и ей предъявлено обвинение во взаимодействии с «экстремистским формированием».

