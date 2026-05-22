22 мая 2026, пятница, 12:00
Рубио везет НАТО послание от Трампа

  • 22.05.2026, 11:08
Марко Рубио

На встрече в Швеции попытаются сгладить противоречия.

Госсекретарь США Марко Рубио перед вылетом на встречу глав МИД стран ‌НАТО сказал, что президент Дональд Трамп крайне разочарован теми членами альянса, которые не разрешили Соединенным Штатам базы на своей территории для ведения войны с ‌Ираном, в частности указав ‌на Испанию.

Встреча в Швеции будет первой с участием Рубио после объявления Вашингтона ‌о выводе 5.000 американских военнослужащих из Европы.

Лидеры государств НАТО подчеркивают, что США не ‌обращались к союзникам с просьбой принять участие в войне против Ирана, но тем не менее ‌многие разрешили американским силам использовать свое воздушное пространство и базы.

Ожидается, что на встрече НАТО министры попытаются сгладить напряженность в отношениях с США и подтвердят готовность содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, когда для этого будут условия, а также взять на себя более активную роль ‌в обеспечении безопасности Европы.

