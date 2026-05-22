22 мая 2026, пятница, 12:00
«Прошу, сделайте хоть что-то»: оккупантов в Крыму накрыла паника

1
  • 22.05.2026, 11:28
  • 2,068
Местные жители Крыма и приезжие россияне уже открыто обвиняют российские власти.

Во временно оккупированном Крыму в последние дни фиксируются острый дефицит топлива и резкий рост цен на АЗС. Как сообщают местные СМИ, блогеры и другие пользователи соцсетей, с начала апреля на многих автозаправочных станциях полуострова полностью исчезли дизельное топливо и бензин. При этом стоимость автогаза существенно выросла, пишет «Диалог.UA».

Один из блогеров публично высказался о проблеме, заявив, что российские власти пытаются заткнуть всех, кто говорит о происходящем. По его словам, молчать об ухудшении ситуации больше невозможно, поскольку Москва ничего не объясняет населению.

Топливные проблемы в РФ, в том числе в оккупированном Крыму, связаны с украинскими ударами по объектам российской топливной инфраструктуры. Несмотря на статус одного из крупнейших экспортеров нефти, Россия в последние годы все чаще сталкивается с неспособностью обеспечивать топливом даже оккупированные территории.

