В Минске проиндексировали чеки «Жилье» 22.05.2026, 15:44

За полгода они потеряли 10% стоимости.

Мингорисполком в очередной раз пересчитал стоимость чеков «Жилье» в столице. Теперь один такой чек оценивается в 42,505 рубля. Соответствующее решение появилось на Национальном правовом портале, пишет office life.

Новая цена на 6,2% меньше, чем во время предыдущей февральской индексации.

Вообще столичные чеки «Жилье» снижаются в цене уже полгода. В ноябре 2025 года они стоили 47,465 рубля, в феврале уменьшились до 45,31 рубля, а сейчас потеряли еще почти 3 рубля. Итого за шесть месяцев — минус 10% стоимости.

Напомним, этот индекс считают каждый квартал: берут данные Белстата о средней стоимости «квадрата» жилья с господдержкой и сравнивают ее с ценами 31 декабря 1991 года.

Сами чеки используют те, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Ими, например, можно оплатить паевой взнос в кооперативе, направить на долевое строительство, реконструировать дом или закрыть долги по банковским кредитам.

Правда, заработать на них не получится — закон запрещает продавать приватизационные чеки посторонним людям. Их можно только переписать на близких родственников (вроде мужа, жены, родителей, детей или братьев с сестрами) либо получить по наследству.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com