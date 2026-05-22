В Минске проиндексировали чеки «Жилье»
- 22.05.2026, 15:44
За полгода они потеряли 10% стоимости.
Мингорисполком в очередной раз пересчитал стоимость чеков «Жилье» в столице. Теперь один такой чек оценивается в 42,505 рубля. Соответствующее решение появилось на Национальном правовом портале, пишет office life.
Новая цена на 6,2% меньше, чем во время предыдущей февральской индексации.
Вообще столичные чеки «Жилье» снижаются в цене уже полгода. В ноябре 2025 года они стоили 47,465 рубля, в феврале уменьшились до 45,31 рубля, а сейчас потеряли еще почти 3 рубля. Итого за шесть месяцев — минус 10% стоимости.
Напомним, этот индекс считают каждый квартал: берут данные Белстата о средней стоимости «квадрата» жилья с господдержкой и сравнивают ее с ценами 31 декабря 1991 года.
Сами чеки используют те, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Ими, например, можно оплатить паевой взнос в кооперативе, направить на долевое строительство, реконструировать дом или закрыть долги по банковским кредитам.
Правда, заработать на них не получится — закон запрещает продавать приватизационные чеки посторонним людям. Их можно только переписать на близких родственников (вроде мужа, жены, родителей, детей или братьев с сестрами) либо получить по наследству.