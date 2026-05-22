Соболенко прервала пресс-конференцию на Roland Garros из-за размера призовых 1 22.05.2026, 20:39

1,202

Фото: Getty Images

Белоруска заявила, что протестует для других теннисистов.

Первая ракетка мира Арина Соболенко прервала пресс-конференцию перед стартом Roland Garros — второго в сезоне турнира Большого шлема — в знак протеста против размера призовых. Как сообщает Sky Sports, к акции присоединились другие ведущие теннисисты: лидер мужского тура Янник Синнер и американка Коко Гауфф, занимающая четвертое место в женском рейтинге.

3 мая группа из 20 ведущих теннисистов распространила совместное заявление, в котором подвергла критике организаторов парижского «мейджора». Позднее Соболенко не исключила, что топовые игроки объявят бойкот.

«Дело не во мне, — пояснила Арина Соболенко на пресс-конференции. — Дело в тех теннисистах, которые стоят ниже в рейтинге. Они страдают. А я, как первая ракетка мира, чувствую, что должна бороться за них». Она добавила, что таким образом теннисисты «просто пытаются бороться за справедливую долю». «Мы все вас ценим и уважаем, — обратилась она к журналистам. — Дело не в вас. Мы просто хотели донести свою точку зрения».

В текущем сезоне призовой фонд Roland Garros был увеличен на 9,5% и составит €61,7 млн. Однако доходы от проведения чемпионата превысят €400 млн. Игроки желают получать не менее 22% от доходов, генерируемых турнирами Большого шлема. Приблизительно такая доля им полагается на большинстве соревнований, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциацией. Иными словами, в случае с французским мейджором они считали бы справедливым призовой фонд в €88 млн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com