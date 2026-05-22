В Могилеве маршрутка на пешеходном переходе сбила 9-летнюю девочку
- 22.05.2026, 20:05
ДТП попало на видео.
В Могилеве 22 мая около 18.00 произошло ДТП — под колеса попала 9-летняя школьница, сообщила пресс-служба УВД Могоблисполкома.
В Милиции рассказали, что 52-летний водитель, управляя маршрутным такси на перекрестке улиц Крупской и Турова, совершил наезд на 9-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.
Девочку с травмами госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, осторожными, а также снижать скорость до минимума при подъезде к пешеходному переходу.