В Могилеве маршрутка на пешеходном переходе сбила 9-летнюю девочку 2 22.05.2026, 20:05

ДТП попало на видео.

В Могилеве 22 мая около 18.00 произошло ДТП — под колеса попала 9-летняя школьница, сообщила пресс-служба УВД Могоблисполкома.

В Милиции рассказали, что 52-летний водитель, управляя маршрутным такси на перекрестке улиц Крупской и Турова, совершил наезд на 9-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Девочку с травмами госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, осторожными, а также снижать скорость до минимума при подъезде к пешеходному переходу.

