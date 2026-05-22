закрыть
22 мая 2026, пятница, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве маршрутка на пешеходном переходе сбила 9-летнюю девочку

2
  • 22.05.2026, 20:05
  • 1,482
В Могилеве маршрутка на пешеходном переходе сбила 9-летнюю девочку

ДТП попало на видео.

В Могилеве 22 мая около 18.00 произошло ДТП — под колеса попала 9-летняя школьница, сообщила пресс-служба УВД Могоблисполкома.

В Милиции рассказали, что 52-летний водитель, управляя маршрутным такси на перекрестке улиц Крупской и Турова, совершил наезд на 9-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Девочку с травмами госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, осторожными, а также снижать скорость до минимума при подъезде к пешеходному переходу.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин