22 мая 2026, пятница, 21:11
  • 22.05.2026, 19:54
Сборная Канады выиграла пятый подряд матч на ЧМ по хоккею

Сегодня канадцы отпраздновали победу над словенцами.

Сборная Канады победила команду Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы В завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Дентон Матейчук (12-я минута), Дилан Козенс (34) и Эммитт Финни (47). У проигравших отличился Рожле Бохинц (59).

Сборная Канады выиграла все пять матчей на турнире и с 14 очками возглавляет таблицу группы. У Словении три очка и шестое место.

В следующем матче сборная Канады 24 мая сыграет со Словакией, словенцы 23 мая встретятся с датчанами.

В параллельном матче в группе А сборная Германии разгромила Венгрию — 6:2.

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила от участия в соревнованиях сборную России из-за военной операции на Украине. Последний раз российские хоккеисты принимали участие в чемпионате мира в 2021 году и заняли пятое место.

В 2025 году чемпионат мира выиграла сборная США.

