ВСУ атаковали штаб российского БПЛА-подразделения «Рубикон» 2 22.05.2026, 19:45

2,192

Информацию подтвердил Генштаб ВСУ.

В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по штабу подразделения «Рубикон» в районе Старобельска в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале, опровергнув утверждения Москвы о поражении студенческого общежития. В заявлении подчеркивается, что ВСУ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях.

«Рубикон» — российское военное спецподразделение «Центр перспективных беспилотных технологий», представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины, отметили в Генштабе. По данным украинского командования, ВСУ также поразили нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живую силу противника.

Владимир Путин сообщил, что удар по общежитию был целенаправленным, и поручил Министерству обороны РФ подготовить ответ. Он подчеркнул, что «никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет», а потому «говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы нет никаких оснований». В результате удара, по словам Путина, погибли шесть человек, 39 пострадали, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Российский МИД ранее выступил с утверждением, что удар был нанесен дальнобойным оружием при техническом содействии «специалистов из стран НАТО», и призвал международные структуры и правительства дать оценку действиям Украины и осудить их.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com