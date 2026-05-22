ВСУ атаковали штаб российского БПЛА-подразделения «Рубикон»2
- 22.05.2026, 19:45
Информацию подтвердил Генштаб ВСУ.
В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар по штабу подразделения «Рубикон» в районе Старобельска в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале, опровергнув утверждения Москвы о поражении студенческого общежития. В заявлении подчеркивается, что ВСУ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам, используемым в военных целях.
«Рубикон» — российское военное спецподразделение «Центр перспективных беспилотных технологий», представители которого регулярно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины, отметили в Генштабе. По данным украинского командования, ВСУ также поразили нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живую силу противника.
Владимир Путин сообщил, что удар по общежитию был целенаправленным, и поручил Министерству обороны РФ подготовить ответ. Он подчеркнул, что «никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет», а потому «говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы нет никаких оснований». В результате удара, по словам Путина, погибли шесть человек, 39 пострадали, еще 15 числятся пропавшими без вести.
Российский МИД ранее выступил с утверждением, что удар был нанесен дальнобойным оружием при техническом содействии «специалистов из стран НАТО», и призвал международные структуры и правительства дать оценку действиям Украины и осудить их.