В каких микрорайонах Минска жилье дешевле, а в каких — дороже 22.05.2026, 19:38

1,272

Разбежка доходит до 3000 рублей с квадрата.

Национальное кадастровое агентство (НКА) обнародовало данные по средней стоимости недвижимости в разных локациях Минска. Разбежка составляет 3000 рублей на одном квадратном метре, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

Местоположение жилья в Минске сказывается на его стоимости. Добавляют к цене наличие рядом рекреационных зон, водоемов, близость метро, развитость инфраструктуры, виды из окна.

Дороже всего квадратный метр в микрорайонах Большая Слепянка, «Маяк Минска», парк Челюскинцев, «Левада» и в центре города — более 7600 рублей. А в Соснах, Соколе, Дражне, возле Парка высоких технологий, в районе мотовелозавода и в Малявщине метр стоит менее 4800 рублей, сообщила начальница управления оценки НКА Вероника Соловьева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com