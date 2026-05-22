закрыть
22 мая 2026, пятница, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В каких микрорайонах Минска жилье дешевле, а в каких — дороже

  • 22.05.2026, 19:38
  • 1,272
В каких микрорайонах Минска жилье дешевле, а в каких — дороже

Разбежка доходит до 3000 рублей с квадрата.

Национальное кадастровое агентство (НКА) обнародовало данные по средней стоимости недвижимости в разных локациях Минска. Разбежка составляет 3000 рублей на одном квадратном метре, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

Местоположение жилья в Минске сказывается на его стоимости. Добавляют к цене наличие рядом рекреационных зон, водоемов, близость метро, развитость инфраструктуры, виды из окна.

Дороже всего квадратный метр в микрорайонах Большая Слепянка, «Маяк Минска», парк Челюскинцев, «Левада» и в центре города — более 7600 рублей. А в Соснах, Соколе, Дражне, возле Парка высоких технологий, в районе мотовелозавода и в Малявщине метр стоит менее 4800 рублей, сообщила начальница управления оценки НКА Вероника Соловьева.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин