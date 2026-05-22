В каких микрорайонах Минска жилье дешевле, а в каких — дороже
- 22.05.2026, 19:38
Разбежка доходит до 3000 рублей с квадрата.
Национальное кадастровое агентство (НКА) обнародовало данные по средней стоимости недвижимости в разных локациях Минска. Разбежка составляет 3000 рублей на одном квадратном метре, пишет «СБ. Беларусь сегодня».
Местоположение жилья в Минске сказывается на его стоимости. Добавляют к цене наличие рядом рекреационных зон, водоемов, близость метро, развитость инфраструктуры, виды из окна.
Дороже всего квадратный метр в микрорайонах Большая Слепянка, «Маяк Минска», парк Челюскинцев, «Левада» и в центре города — более 7600 рублей. А в Соснах, Соколе, Дражне, возле Парка высоких технологий, в районе мотовелозавода и в Малявщине метр стоит менее 4800 рублей, сообщила начальница управления оценки НКА Вероника Соловьева.