Новый глава ФРС США Кевин Уорш принес присягу
- 22.05.2026, 19:34
Кевин Уорш дал присягу в качестве нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает NBC News.
Президент США Дональд Трамп отметил, что хочет независимости Уорша на посту нового главы ФРС: «Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично справлялся со своими обязанностями. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и работайте на совесть».
Кандидатура Кевина Уорша на пост председателя ФРС была утверждена американским Сенатом 13 мая. За нее проголосовали 54 сенатора.
Уорш был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В совет он вошел в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора.