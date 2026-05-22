Новый глава ФРС США Кевин Уорш принес присягу 22.05.2026, 19:34

Кевин Уорш

Трамп отметил, что хочет независимости Уорша на посту главы ФРС.

Кевин Уорш дал присягу в качестве нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает NBC News.

Президент США Дональд Трамп отметил, что хочет независимости Уорша на посту нового главы ФРС: «Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично справлялся со своими обязанностями. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и работайте на совесть».

Кандидатура Кевина Уорша на пост председателя ФРС была утверждена американским Сенатом 13 мая. За нее проголосовали 54 сенатора.

Уорш был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В совет он вошел в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com