закрыть
22 мая 2026, пятница, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый глава ФРС США Кевин Уорш принес присягу

  • 22.05.2026, 19:34
Новый глава ФРС США Кевин Уорш принес присягу
Кевин Уорш

Трамп отметил, что хочет независимости Уорша на посту главы ФРС.

Кевин Уорш дал присягу в качестве нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом сообщает NBC News.

Президент США Дональд Трамп отметил, что хочет независимости Уорша на посту нового главы ФРС: «Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично справлялся со своими обязанностями. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и работайте на совесть».

Кандидатура Кевина Уорша на пост председателя ФРС была утверждена американским Сенатом 13 мая. За нее проголосовали 54 сенатора.

Уорш был членом совета управляющих ФРС в период с 2006 по 2011 год. В совет он вошел в возрасте 35 лет, став на тот момент самым молодым членом руководства регулятора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин