Украина с начала 2026 года освободила 590 километров своей территории 1 22.05.2026, 20:26

С начала 2026 года Силам обороны Украины удалось освободить 590 километров нашей территории. Позиции украинских защитников сейчас сильнее, чем в предыдущие годы.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

«Действительно, украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы. С начала года 590 километров нашей территории освобождены и находятся под контролем. Тенденция - точно не в интересах оккупанта, мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава - это вместе с санкциями всех форм вынуждает Россию сделать выбор в пользу дипломатии», - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас необходимо «сделать все, чтобы активизировать дипломатию».

«Я ожидаю ответа и от американской стороны – по возможным форматам и графику встреч», - добавил президент Украины.

