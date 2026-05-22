Спикер Европейской комиссии: Доверия к Лукашенко нет

Спикер Европейской комиссии: Доверия к Лукашенко нет1
- 22.05.2026, 22:02
Анита Хиппер заявила об отсутствии смысла комментировать высказывания диктатора.
В Европейском союзе не считают возможным участие Минска, в частности - диктатора Беларуси Александра Лукашенко, в переговорах по Украине.
Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе, передает РБК-Украина.
Так, комментируя заявления Лукашенко о готовности присоединиться к мирному процессу, в Еврокомиссии подчеркнули отсутствие какого-либо кредита доверия к руководству Беларуси.
«Когда речь идет о доверии к режиму Лукашенко, то доверия к нему нет. Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долгосрочному и справедливому миру в Украине», - подчеркнула спикер.
Также она рассказала, что в настоящее время внутри ЕС продолжаются дискуссии о том, какими должны быть условия и уступки со стороны Российской Федерации для достижения прочного мира.
Кроме того, Брюссель пока не фиксирует никакой доброй воли со стороны Москвы для ведения содержательного диалога.