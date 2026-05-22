Спикер Европейской комиссии: Доверия к Лукашенко нет 1 22.05.2026, 22:02

Анита Хиппер заявила об отсутствии смысла комментировать высказывания диктатора.

В Европейском союзе не считают возможным участие Минска, в частности - диктатора Беларуси Александра Лукашенко, в переговорах по Украине.

Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе, передает РБК-Украина.

Так, комментируя заявления Лукашенко о готовности присоединиться к мирному процессу, в Еврокомиссии подчеркнули отсутствие какого-либо кредита доверия к руководству Беларуси.

«Когда речь идет о доверии к режиму Лукашенко, то доверия к нему нет. Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долгосрочному и справедливому миру в Украине», - подчеркнула спикер.

Также она рассказала, что в настоящее время внутри ЕС продолжаются дискуссии о том, какими должны быть условия и уступки со стороны Российской Федерации для достижения прочного мира.

Кроме того, Брюссель пока не фиксирует никакой доброй воли со стороны Москвы для ведения содержательного диалога.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com