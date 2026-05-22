22 мая 2026, пятница, 22:43
  • 22.05.2026, 21:26
В Польшу прибыли первые истребители F-35, закупленные в США

Видеофакт.

В пятницу Польша получила первую партию из трёх истребителей F-35, заказанных в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Polsat News .

Истребители прибыли на авиабазу в Ласке Лодзинского воеводства вечером 22 мая.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш показал видео полета новоприбывших самолетов с польскими F-16.

«Это первые истребители 5-го поколения на восточном фланге НАТО, способные обнаруживать угрозы до того, как их обнаружат. Для Польши это не просто новое оборудование, а вступление в элитную лигу современных воздушных сил мира «, – написал министр на платформе X перед прибытием истребителей.

В 2020 году Польша заказала для своих ВВС 32 многоцелевых самолета F-35, изготовленных американской компанией Lockheed Martin. Это первые поставки из той партии.

Отмечается, что самолеты будут отправлены на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, где сейчас размещены некоторые польские F-16, а на следующем этапе – на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, где были развернуты недавно выведенные из эксплуатации советские Су-22.

