22 мая 2026, пятница, 22:44
Певца Алексея Хлестова арестовали на 14 суток

  • 22.05.2026, 21:24
Алексей Хлестов

Об этом сообщила супруга артиста.

Артиста Алексея Хлестова осудили по статье за «мелкое хулиганство» и приговорили к 14 суткам ареста. Об этом сообщила супруга артиста Елена.

«Что на сегодня мне удалось узнать. Алексея сегодня действительно осудили по статье за мелкое хулиганство, за что он получил 14 суток ареста и находится на Окрестина. Где и в каких обстоятельствах он так нахулиганил, я не знаю. Поэтому будем ждать его скорейшего возвращения. Возможно, он сам что-то как-то расскажет. Ну, а всем, кто поддерживает, огромное спасибо», — сказала Елена.

Как сообщал Charter97.org, о задержании артиста сообщила сегодня его супруга.

Напомним, Алексей Хлестов много лет выступал на мероприятиях, организованных государственными органами, городских и республиканских праздниках.

В недавнем интервью YouTube-каналу OPUSHKA он рассказал, что с 2021 года его негласно «отменили» как певца. Он рассылал резюме в разные компании, но везде получал отказы «по определенным причинам». Из-за проблем с трудоустройством артист устроился на работу в такси.

Белорусская рада культуры в феврале 2023 года писала, что Хлестов попал в список из 87 коллективов и артистов, чьи песни запрещено исполнять в Беларуси. Предположительно, его составили в КГБ и передали госучреждениям, связанным с организацией концертов.

