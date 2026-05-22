Венгрия передумала выходить из Международного уголовного суда 22.05.2026, 21:56

Петер Мадьяр отзывает решение Виктора Орбана.

Правительство Венгрии отзывает намерение о выходе страны из Международного уголовного суда. Об этом в X сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Прежний состав правительства во главе с экс-премьером Виктором Орбаном в апреле прошлого года принял решение выйти из МУС. В том же месяце это шаг одобрил парламент страны. Бывший министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Будапешт отказывается «быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и авторитет».

Официальное уведомление о выходе было направлено генсеку ООН в июне прошлого года.

