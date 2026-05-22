закрыть
22 мая 2026, пятница, 22:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп продлил санкции против режима Лукашенко

1
  • 22.05.2026, 22:29
Трамп продлил санкции против режима Лукашенко

Еще на год.

Дональд Трамп решил продлить санкции США по отношению к руководству Беларуси. Его постановление было опубликовано в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.

Впервые санкции были введены еще Джорджем Бушем-младшим еще в 2006 году. Тогда в документ включили тех, кто «подрывает демократические процессы и институты» в Беларуси.

Ограничения неоднократно продлевались, а уже 9 августа 2021 года Джо Байден расширил критерии по которым можно было попасть в реестр.

Срок действия санкций должен был истечь 16 июня, но Дональд Трамп принял решение продлить их еще на год.

«Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц <...> продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в документе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин