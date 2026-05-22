Трамп продлил санкции против режима Лукашенко

Трамп продлил санкции против режима Лукашенко1
- 22.05.2026, 22:29
Еще на год.
Дональд Трамп решил продлить санкции США по отношению к руководству Беларуси. Его постановление было опубликовано в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.
Впервые санкции были введены еще Джорджем Бушем-младшим еще в 2006 году. Тогда в документ включили тех, кто «подрывает демократические процессы и институты» в Беларуси.
Ограничения неоднократно продлевались, а уже 9 августа 2021 года Джо Байден расширил критерии по которым можно было попасть в реестр.
Срок действия санкций должен был истечь 16 июня, но Дональд Трамп принял решение продлить их еще на год.
«Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц <...> продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в документе.